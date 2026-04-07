Ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) заявив про великі плани на 2026 рік. Британця цитує vringe.com:

На даному етапі кар'єри я просто хочу провести якнайбільше великих боїв. Я завоював усі можливі пояси, я пройшов гру у боксі до кінця. Тепер справа вже не в титулах, я просто хочу влаштувати бій з Ентоні Джошуа, який вже давно мав відбутися, але так і не трапився.

Очевидно, що спочатку у мене попереду великий бій з Махмудовим, а потім ми не знаємо, яким буде третій бій після Джошуа, але я націлений провести три поєдинки цього року. Якщо бій між мною та AJ вийде добрим – хоча я так не думаю і вважаю, що все закінчиться швидко – тоді буде реванш. А якщо ні, то побачимо.