«Я відчув себе так добре»: Ф'юрі зізнався чому вирішив знову повернутися у бокс
Циганський король вийде у ринг 11 квітня
близько 1 години тому
Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) розповів, як прийняв рішення повернутися у професійний бокс після завершення кар'єри. Слова наводить Sky Sports.
За словами спортсмена, ключовим моментом став зимовий відпочинок у Таїланді, де він відчув приплив сил та мотивацію знову вийти в ринг 11 квітня проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
Я був щасливий після завершення кар'єри і не збирався повертатись у ринг. Але взимку поїхав до Таїланду і відчув себе так добре... Сонечко гріло, я кайфував і вирішив, що ще не закінчив з боксом. Я почав потихеньку тренуватися, що зрештою призвело до підписання контракту. Я не міг відмовитись від бою на стадіоні Тоттенгема. Мені там подобається.
