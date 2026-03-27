Володимир Кириченко

Легендарний промоутер Френк Воррен для The Stomping Ground поділився думками про можливий поєдинок британського проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) проти володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Ви втратили надію, що Мозес колись буде битися з Олександром Усиком?

«Якби я був Олександром Усиком, я б не бився з ним. Хоча, якби ми провели цей бій зараз у Великій Британії, він би розпродав квитки на «Вемблі». Всі квитки розпродалися б вмить. Це б принесло величезний прибуток. Але він дивиться на інші речі.

І всі казали, що він має право робити те, що хоче, після того, чого він досягнув. І я це розумію. Але він повинен проводити обов’язкові захисти своїх поясів. А якщо він не робить цього, то нехай робить титули вакантними та дозволить іншим людям рухатися далі.

Не можна, щоб дивізіон застоювався, поки ти проводиш бої, які приносять тобі гроші. Удачі йому, але не за рахунок справжніх боксерів. Він битиметься з кікбоксером. І я не звинувачую його. Я впевнений, що це приверне багато уваги, і людям буде цікаво. Це буде велика феєрія в Єгипті. Але є хлопці, які наполегливо працювали, щоб потрапити на перше місце рейтингу, і очікують свого шансу».

23 травня Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена в Гізі, Єгипет.

