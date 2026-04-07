Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) висловився про бій Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO) та Дерека Чісори (36-14, 23 KO) на тлі повернення на ринг цими вихідними. Британця цитує figthnews.info:

На момент мого поєдинку в суботу я проведу поза рингом 16 місяців. У 37 років це тривалий термін. Мені потрібно трохи подумати про свій настрій і подивитися, в якому я стані.

Днями я подивився бій Деонтея та Чісори. Для мене це було тяжко. Це було сумно. Несамовите видовище. Я ніколи в житті не бачив, щоб двоє людей так багато втрачали рівновагу. Я подумав: «Я наступний? Я теж такий?» Я сказав своїм хлопцям, що якщо я хоч на 10% так само погано виглядатиму у своєму бою, як ці хлопці, то нехай вивезуть мене на поле і пристрелять. Нехай відправлять мене на спокій.