Ф’юрі поставив ціну за повернення – не менше ніж $500 мільйонів
Колишній чемпіон світу розгляне варіант бою в UFC
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) не виключає варіанту виступу в UFC, але за умови гігантського гонорару. Слова наводять рашистські ЗМІ.
Я, можливо, провів би поєдинок в UFC, якщо мені добре заплатять. Скільки це коштує? $30 мільйонів — це дрібниці. Я хочу $500 мільйонів.
Ф’юрі мріє про реванш з Усиком – але лише на своїх умовах.
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