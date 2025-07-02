Володимир Кириченко

Британський боксер надважкої ваги Гʼюї Фʼюрі (30-3, 17 КО) для Seconds Out поділився думками про майбутній поєдинок у хевівейті між Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO) та Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО).

Після вашого останнього бою ходили чутки про ваш поєдинок із Ділліаном Вайтом. Але тепер Ділліан має битися з молодим талантом – Мозесом Ітаумою. Як ви бачите цей бій?

«На папері це дуже цікавий поєдинок. Як ви сказали, Мозеса ще по-справжньому не випробували, а Ділліан – вже на завершальному етапі своєї кар’єри. Можливо, досвід допоможе йому пройти це випробування, а можливо – для іншого боксера це ще занадто рано.

Тож шанси 50 на 50 – буде цікаво подивитися».

А якщо довелося б обрати переможця – кого б ви вибрали?

«Складно сказати, бо молодший боксер – гостріший, але й у Ділліана ще є сили у запасі. Важко передбачити.

Мозеса ще ніхто не перевіряв, він ще не бився з суперниками такого рівня. Тож я все одно назвав би це 50 на 50».

У квітні Ділліан знявся з бою проти Джо Джойса через травму пальця. Останній бій Вайт провів у грудні минулого року, достроково перемігши Ебенезера Тетте у 7-му раунді.

Мозес наприкінці травня нокаутував 41-річного Балогана у 2-му раунді.

Нагадаємо, Ітаума та Вайт очолять вечір боксу 16 серпня у Саудівській Аравії.