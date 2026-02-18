Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, що одним із ключових факторів його повернення у професійний бокс стала трагедія, пов’язана з командою Ентоні Джошуа, передає Sky Sports Boxing.

За словами британця, у момент, коли він перебував із родиною в Таїланді, дізнався про загибель тренерів Джошуа. Ф’юрі зізнався, що ця новина змусила його замислитися над крихкістю життя. Він наголосив, що зрозумів: відкладати рішення на потім не має сенсу, адже «завтрашній день нікому не гарантований».

Боксер заявив, що саме тоді остаточно вирішив повернутися на ринг.

Ф’юрі підкреслив, що займається боксом не через фінансові причини, а через любов до спорту.

Наступний поєдинок британця відбудеться 11 квітня у Лондоні — його суперником стане Арсланбек Махмудов.