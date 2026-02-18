Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Агіта Кабаєла (27-0, 19 KO). Британця цитує vringe.com:

Я не знаю, чи відбудеться цей бій, і мені на це все одно. Знаєте, що? Ось вам кумедний факт про бокс. Сьогодні ти тут, а завтра тебе нема. Сьогоднішні новини завтра – дешевий папір. Всім пос*ати, чи не так? Якщо Усик битиметься з Кабаєлом, то кому яка буде до цього справа? Мені буде все одно. Ніхто не переймається. Бій не продасться, ніхто у цьому не зацікавлений. Що є, то є.

Кабаєл заслуговує на шанс проти Усика, але я не думаю, що Усик йому його дасть, бо бій не продасться. Немає справжніх грошей. Якщо ти був за козирів останні три роки твого життя і потім раптом їх більше немає, і ти отримуєш дрібниці, то тебе це не заводить, вірно ж? Тож складно включатися заради такого. Після довгого прибуткового періоду, до чого ти звик, це справді не ті ж речі. Це складно. Дуже складно часом включитись на такі поєдинки, в яких немає великих грошей. І якщо не буде великих грошей, я не бачу, як Усик він зробить. Поки хтось не викладе велику гору грошей на стіл і не скаже: «Добре, хлопці, б'йтеся один з одним!» Але я це не зроблю.