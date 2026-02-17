Ф’юрі обіцяє нокаут махмудову: «Його обличчя буде схоже на дошку м’ясника»
Британець впевнений, що бій завершиться в шостому раунді
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) прогнозує нокаут у першій половині бою проти російського боксера арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
За словами британця, він серйозно налаштований на поєдинок і не збирається недооцінювати суперника. Слова наводить BoxingScene.
Правда в тому, що якщо я б’юся з “пудингом”, мене це не надто заводить. Але тепер я знаю, що битимуся проти небезпечного гіганта, і я повністю налаштований. Не можу дочекатися, щоб вдарити його по обличчю. Я зроблю так, що його обличчя після чотирьох раундів буде схоже на дошку м’ясника. Він зрозуміє, наскільки я насправді легендарний.
Також британець зробив прогноз на те, як завершиться поєдинок:
Сильний удар правою, нокаут, шостий раунд.
Бій відбудеться 11 квітня у Лондоні.
Ф’юрі готуватиметься до бою з махмудовим без тренера.