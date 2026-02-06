Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) висловився про скандальні витівки Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). Британця цитує vringe.com:

Ось сиджу і думаю про все, що останнім часом каже Деонтей Вайлдер. Мене втягнули в перепости, відео, де я його нокаутую, і таке інше… Я просто видалив це. Замість мстити і когось ненавидіти – очевидно, що ця людина має проблеми з психічним здоров'ям – я вирішив не вступати в суперечку і молитися за неї, просячи Бога допомогти їй.

Йому явно потрібна допомога, і я не втягуватимуся в дрібні розбірки. Бої були виграні чесно, і на цьому все. Я молитимуся за нього і попросити Отця повернути його до світла. Ця людина загубилася, це втрачена душа, і я благаю Ісуса повернути його до Царства.