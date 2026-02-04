Відомий британський промоутер Френк Воррен поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між Дереком Чісорою (36-13, 23 КО) та колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО), відзначивши агресивні стилі обох боксерів і пообіцявши видовищне протистояння. Слова наводить DAZN Boxing.

За словами Воррена, вболівальників чекає справжня «війна» в ринзі:

Ці стилі, які вони принесуть у бій... Обидва є бійцями, що постійно йдуть уперед. Обидва виходять битися. Жодного відступу.

Щойно пролунає гонг, ви отримаєте як сказав би Дерек, війну. Це буде війна. Обоє підуть у відкритий обмін ударами, і ви сидітимете на краєчку свого крісла, спостерігаючи за цим.

Саме такі поєдинки зараз розпалюють надважку вагу. Укладається багато великих боїв. Я не думаю, що переможець цього бою завершить кар’єру.