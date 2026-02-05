Вайлдер звинуватив у расизмі та накинувся на експерта через питання про Ф’юрі
Деонтей не зміг стримати емоції
близько 1 години тому
Фото: PBC
Колишній чемпіон світу Деотней Вайлдер (44-4-1, 43 KO) в ефірі Talk SPORT Boxing накинувся на експерта Саймона Джорджа через запитання про Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), якого американець звинувачує у шахрайстві:
Ми не будемо говорити про нього. Це зрозуміло? Я знаю правду! У мене є факти! Зрозумій це! Чому ж повірити чорному так складно? Чому білий не може повірити чорному? Розумієш, до чого я веду? Це все привілей білих! У цьому вся проблема. Ти не вловлюєш суті проблеми! Все, я йду звідси. Скажи Тайсону, нехай мене засудить, якщо я говорю неправду.
Нагадаємо, що Вайлдер проведе поєдинок з Дереком Чісорою.
