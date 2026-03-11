Денис Сєдашов

Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен розповів про амбітні плани британського боксера на 2026 рік. За словами очільника Queensberry Promotions, після квітневого поєдинку ексчемпіон світу готує ще один гучний виступ у серпні або вересні. Слова наводить DAZN.

Воррен наголосив, що Ф’юрі повністю зосереджений на боксі та поверненні втрачених позицій у надважкій вазі. Пріоритетом для команди залишається організація масштабних подій, зокрема потенційного мегафайту проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), якщо той погодиться вийти в ринг.

Тайсон добре розуміє, що саме він хоче робити. Я не думаю, що Джошуа буде готовий, але якщо він захоче битися, Тайсон готовий. Якщо ні, Тайсон захоче провести великий бій у серпні або вересні. Саме цього він прагне. Минулого року він був зайнятий своїм телесеріалом, іншими зобов’язаннями та документальним проєктом. А цей рік — про повернення на перше місце, і саме на цьому він зараз зосереджений. Френк Воррен

Нагадаємо, що найближчий вихід Тайсона Ф’юрі в ринг запланований на 11 квітня. Британець проведе поєдинок проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).

«Ф'юрі матиме проблеми»: Міллер назвав приховану загрозу для британця у бою з махмудовим.