«Не хочу його зламати»: Усик відмовився від бою з найперспективнішим важковаговиком світу
Українець заявив про відмову боксувати з головною надією британського боксу
33 хвилини тому
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) вчергове заявив, що не планує проводити поєдинок проти перспективного британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO).
За словами українця, величезна різниця в досвіді може зашкодити подальшому розвитку британського таланта. Слова наводить The Ring.
Я не битимуся з Ітаумою, тому що він є молодим хлопцем і боксером. Я не хочу його зламати.
Свій наступний поєдинок Мозес Ітаума проведе 28 березня проти Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).
