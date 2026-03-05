«Ф'юрі матиме проблеми»: Міллер назвав приховану загрозу для британця у бою з махмудовим
На думку експерта, габарити та потужний удар претендента можуть змусити британця серйозно похвилюватися
24 хвилини тому
Відомий американський важковаговик Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 KO) поділився думками щодо майбутнього протистояння між ексчемпіоном світу Тайсоном Фьюрі (34-2-1, 24 KO) та арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO). Слова наводить newbettingoffers.co.uk.
Незважаючи на статус фаворита британця, Міллер застерігає, що габарити та агресивний стиль махмудова можуть стати серйозною перешкодою для Циганського короля.
Якщо ви подивитеся історію, то будь-хто, хто трохи вищий за Тайсона, створює йому невеликі проблеми. Питання в тому, чи буде махмудов тримати високо підборіддя і демонструвати агресію? Якщо махмудов зможе бути агресивним, використовувати рухи головою і йти вперед, то я вважаю, що він створить Тайсону багато проблем. Я думаю, що Фьюрі все одно переможе, але я не вважаю, що це буде легкий бій, як усім здається. махмудов здатний рубанути, у ньому є певна злоба. Давайте подивимося, як довго він протримається
Нагадаємо, Ф’юрі 11 квітня проведе поєдинок із росіянином арсланбеком махмудовим.
Ф’юрі пояснив, чому обрав наступним суперником росіянина.