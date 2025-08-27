Денис Сєдашов

Колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) став свідком трагедії на іподромі Картмел у Ланкаширі. Під час третього заїзду кінь, яким керував жокей Алан Дойл, вийшов з-під контролю, пробив огорожу і в’їхав у групу глядачів.

У результаті інциденту двоє відвідувачів отримали травми і були доставлені до лікарні. На жаль, 10-річний скакун Ві отримав смертельну травму, і ветеринарам не вдалося його врятувати.

Ф’юрі перебував на іподромі, щоб подивитися виступ свого коня Біг Джипсі Кінга.

