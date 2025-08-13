Абель Санчес впевнений, що Ф'юрі може перемогти Усика в третьому бою
Тренер вважає, що британець може перемогти, якщо виправить психологічні помилки
Мексикансько-американський тренер Абель Санчес поділився думками про можливий третій поєдинок між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Слова тренера навів портал Seconds Out.
Санчес, який працював із Ф’юрі протягом трьох тижнів, назвав його талановитим бійцем із винятковими фізичними даними, який, однак, має проблеми з психологічною стійкістю.
«Ф’юрі – свій найгірший ворог. Він рухається, як газель, але його психологічна неспроможність контролювати себе та зберігати концентрацію всі 12 раундів шкодить йому».
На думку тренера, якщо Ф’юрі вдасться виправити ментальні помилки, він здатен перемогти Усика завдяки своїм здібностям.
Санчес також згадав бій Ф’юрі проти Деонтея Вайлдера, де британець ледь не зазнав нокауту через втрату концентрації в останньому раунді.
