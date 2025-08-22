Тайсон Ф'юрі відновив співпрацю з батьком після гучного конфлікту
Боксер провів тренування разом з Джоном
близько 2 годин тому
Британський боксер Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 KO) знову об’єднався зі своїм батьком і тренером Джоном після гучного конфлікту, що стався минулого року.
Тоді Джон Фʼюрі, багаторічний наставник сина, був відсторонений після підказок у кутку рингу під час бою Тайсона проти Олександра Усика (24-0, 15 KO) за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
У реванші з українцем у грудні батько також не працював із командою — поєдинок завершився другою поспіль поразкою британця.
Тепер же ситуація змінилася: у четвер Фʼюрі-старший знову вийшов у ринг разом із сином. Тайсон поділився в Instagram відео тренування на лапах.
