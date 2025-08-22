Денис Сєдашов

Британський боксер Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 KO) знову об’єднався зі своїм батьком і тренером Джоном після гучного конфлікту, що стався минулого року.

Тоді Джон Фʼюрі, багаторічний наставник сина, був відсторонений після підказок у кутку рингу під час бою Тайсона проти Олександра Усика (24-0, 15 KO) за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

У реванші з українцем у грудні батько також не працював із командою — поєдинок завершився другою поспіль поразкою британця.

Тепер же ситуація змінилася: у четвер Фʼюрі-старший знову вийшов у ринг разом із сином. Тайсон поділився в Instagram відео тренування на лапах.

🎬 @Tyson_Fury #TysonFury | #BoxingFans | #BoxingTraining | #BoxingWorld pic.twitter.com/PiUIqmLagk — IFL TV (@IFLTV) August 21, 2025

