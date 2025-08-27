Луїс Ортіс не вважає Усик найкращим надважковаговиком на цю мить
Кубинський ветеран визнав техніку українця, але вважає, що сам досі залишається серед топових боксерів
43 хвилини тому
46-річний кубинський боксер надважкої ваги Луїс Ортіс (34-3, 29 КО) в інтерв'ю Студія боксу Віктора Ялимова поділився думками про абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Ортіс визнав майстерність Усика, назвавши його технічним боксером, який заслужив свої титули.
«Усик заслуговує поваги. Він знавець боксу, дуже технічний. Але кращим я його не вважаю, поки я в боксі. Він знає, хто такий Кінг-Конг і який у мене бокс».
На запитання, як перемогти Усика, Ортіс відповів, що у такого боксера можна виграти лише завдяки високому рівню техніки.
Останній бій Ортіс провів у серпні 2025 року, вигравши у Франциско Кордеро.
