Олег Гончар

46-річний кубинський боксер надважкої ваги Луїс Ортіс (34-3, 29 КО) в інтерв'ю Студія боксу Віктора Ялимова поділився думками про абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Ортіс визнав майстерність Усика, назвавши його технічним боксером, який заслужив свої титули.

«Усик заслуговує поваги. Він знавець боксу, дуже технічний. Але кращим я його не вважаю, поки я в боксі. Він знає, хто такий Кінг-Конг і який у мене бокс». Луїс Ортіс

На запитання, як перемогти Усика, Ортіс відповів, що у такого боксера можна виграти лише завдяки високому рівню техніки.

Останній бій Ортіс провів у серпні 2025 року, вигравши у Франциско Кордеро.

