Олег Шумейко

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) у своєму Instagram висловився про перемогу над Володимиром Кличком, яка сталася рівно 10 років тому:

У цей день десять років тому! Я скинув з трону багаторічного чемпіона світу Володимира Кличка. 28 листопада 2015 року назавжди увійде в історію! Яка ніч і яке боксерське шоу. Величезне дякую за можливість, Владе, давай якойсь вип'ємо пивка. Твій «Циганський король». Тайсон Ф'юрі

