Володимир Кириченко

Відомий британський промоутер Френк Воррен для iFL TV відповів на питання про можливий бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

«Слухайте, Тайсон битиметься, якщо захоче і якщо гроші будуть правильними. Все дуже просто».

Ви говорили з Тайсоном про це?

«Я говорив з ним днями, але він каже, що робитиме те, що хоче, і якщо гроші будуть правильними – він битиметься».

Чи є якесь вікно для бою Джошуа з Тайсоном? У нас є лише 2026 рік, і якщо він не відбудеться в цей період, то не відбудеться взагалі?

«Я не знаю. Ей Джей, очевидно, хоче продовжувати битись, і Тайсон показав, що хоче, але все залежить від грошей. Якщо він готовий буде це зробити, то чому б цьому бою не відбутися пізніше? Але вони повинні продовжувати перемагати».

Так, скільки Тайсон був поза рингом? Після останнього бою з Усиком минуло багато часу. Чи буде в нього спочатку бій-повернення, якщо він вирішить битися з Джошуа?

«Я думаю, що так. Джошуа проводить такий бій з Джейком Полом».

Нагадаємо, що 37-річний Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри у січні цього року після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

Раніше стало відомо, коли Джошуа буде битися за титул чемпіона світу.