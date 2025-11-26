«Все залежить від грошей». Воррен — про можливе повернення Ф’юрі у ринг
Циганський король готовий повернутися лише в разі вигідної фінансової пропозиції
близько 2 годин тому
Керівник Queensberry Promotions Френк Воррен пояснив, за яких умов колишній об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі може повернутися до рингу. Слова наводить iFL TV.
За словами промоутера, рішення Ф’юрі повністю залежить від фінансової пропозиції.
Слухайте, Тайсон битиметься, якщо захоче і якщо гроші будуть правильними. Все дуже просто. Я говорив з ним днями, але він каже, що робитиме те, що хоче, і якщо гроші будуть правильними – він битиметься.
Тайсон Ф’юрі востаннє виходив у ринг у 2024 році. Після двох поразок поспіль від Олександра Усика британець оголосив про завершення кар’єри.
