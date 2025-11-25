Олег Гончар

Співзасновник Most Valuable Promotions і промоутер Джейка Пола (12-1, 7 КО) Накіса Бідаріан відповів критикам, заявивши, що бій його клієнта з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) перевершує будь-який інший бій британця за масштабом. Слова Бідаріана навів портал Yahoo Sports.

Бідаріан прокоментував чутки про те, що поєдинок Пола з Джошуа — лише «заправка» перед великими подіями 2026 року, як-от Джошуа проти Ф'юрі.

«Майже виглядає так, ніби вони намагаються підготувати ґрунт до сезону в Ер-Ріяді, мовляв: «Справжні великі шоу будуть наступного року». Але це неправда — нічого масштабнішого не буде, бо цей бій уже є головною подією. Хоч комусь подобається, а комусь ні — поєдинок значно важливіший за все, що Ентоні Джошуа вийде провести у лютому. У глобальному вимірі він у рази більший, ніж потенційний Джошуа — Ф’юрі. Навіть порівнювати немає з чим. Це головний бій. Це справжня вершина подій». Накіса Бідаріан

Поєдинок відбудеться 19 грудня в Kaseya Center у Маямі і транслюватиметься на Netflix. Це буде офіційний професійний бій у хевівейті з лімітом ваги 111 кг.

Бідаріан також торкнувся конфлікту з Дана Вайтом.

«Він часто бреше. Він знав про бій, але сказав, що не чув — чиста брехня». Накіса Бідаріан

MVP планує заробити на події понад $100 млн, роблячи її найкасовішою в історії Netflix.

