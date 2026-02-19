Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) заявив, що повернувся до боксу надовго. «Циганський король» зізнався, що битися ще мінімум 3 роки, хоча розглядає і довший термін. Британця цитує vringe.com:

Це був неймовірний рік поза рингом, але згодом усе це починає трохи набридати – і я знову в справі. Я дуже щасливий і не можу дочекатися, щоби влаштувати шоу. Я у чудовому настрої. Я глибоко пов'язаний з цим видом спорту і вклався у нього повністю. Думаю, це ніколи не зникне – навіть коли тобі буде 60. Можливо, я боксуватиму і після 40. Роберто Дюран бився на високому рівні в цьому віці. Хто знає? Не думаю, що моїй сім'ї це сподобається, але якщо ти займаєшся улюбленою справою, то ти не працюєш ні дня у своєму житті.

Я роблю це з любові до боксу. Це те, що мене заводить. Так, гроші теж хороші. Я люблю тренуватися і люблю битися, тому я повернувся у 37 років. Великий Арчі Мур захищав свій титул далеко за сорок... Якщо ти боєць, ти боєць. І я багато разів доводив, що саме той боєць, за якого себе видаю.