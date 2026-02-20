Колишній чемпіон світу Тайсон Фюрі (34-2-1, 24 KO) висловився про потенційний поєдинок з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Британця цитує fightnews.info:

Давайте висловимо людині заслужену повагу та дозволимо провести час поза боксом. Давайте не кидати йому виклики і не змушувати його робити те, що він не хоче робити зараз.

Давайте просто залишимо його наодинці з цим. Я зосереджуся на своїй кар'єрі. Якщо Ентоні Джошуа захоче повернутися, то удачі йому. Якщо він не захоче повертатися, то я теж бажаю йому удачі, бо він зробив неймовірну роботу: був дворазовим чемпіоном світу, заробив багато грошей та змінив своє життя. Тож якщо наш бій відбудеться у майбутньому, то здорово. Якщо ні, теж чудово.