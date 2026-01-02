Ф’юрі відсвяткував новий рік у спортзалі
Тайсон готується до потенційного камбеку
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) показав у соцмережах свою роботу у залі на старті 2026 року:
Ось так я зустрів Новий рік. Наполегливо та старанно працював! Не міг придумати нічого кращого! Великі справи стаються з тими, хто наполегливо працює. Крок за кроком щодня ми продовжуємо підніматися.
