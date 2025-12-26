Легендарний британський промоутер Френк Воррен для YouTube-каналу The Stomping Ground поділився думками про майбутнє володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Подивимося, що буде з Олександром Усиком. Бо він бився лише раз цього року. Тож, знаєте, це трохи загальмувало найкращі титульні бої. Наступного року йому потрібно захищати свої титули.

Якщо він цього не зробить, то йому доведеться відмовитися від них, як він це зробив з WBO. Тож ситуація досить жвава, коли всі ці хлопці борються за те, щоб потрапити на свої позиції. Як я вже казав, у надважкій вазі будуть справді якісні бої, і я сподіваюся, що Олександр знову битиметься наступного року.

Сподіваюся, що він це зробить, бо він чудовий чемпіон. Я буду радий бачити його бій з одним із наших бійців».