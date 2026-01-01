Мегафайт Джошуа – Ф'юрі взагалі може не відбутися? Відповів промоутер Тайсона
Відома можлива причина
близько 2 годин тому
Легендарний британський промоутер Френк Воррен для Mirror відреагував на автокатастрофу за участі ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), в якій загинуло двоє його тренерів.
«Це жахливий період для всіх, хто до цього причетний, і, сподіваюся, Ей Джей вийшов з цього без серйозних фізичних наслідків.
Але з психологічним станом – інша справа. Я навіть не знаю, чи матиме він бажання знову виходити в ринг або чи взагалі ще боксуватиме. Це те, на що може відповісти лише час».
ДТП сталася в Нігерії. Lexus, у якому знаходився Джошуа та двоє його тренерів Сіна та Латц, перевищив швидкість та врізався у вантажівку. Обидва наставники загинули.
Ентоні останній бій провів у грудні 2025 року, нокаутувавши Джейка Пола.
