Відомий британський промоутер Френк Воррен для The Ring поділився думками про можливий поєдинок між двома колишніми чемпіонами світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

«Тайсон нокаутує його. Я знаю, що він нокаутує його.

Я буду спиратися на те, що він потужний панчер. Я буду спиратися на те, що Ей Джея неважко вдарити, і що він битиметься проти боксера, проти справжнього бійця. Потужного бійця, який має потужний удар і хороше підборіддя. Тайсон добре відновлюється.

Ви самі це бачили. Він був на підлозі, і коли ви думали, що все скінчено, він вставав, повертався і вигравав бої. Він це робив. Ей Джей вразливий. Я так само впевнений у його перемозі в бою з Ей Джеєм, як і тоді, коли з ним бився Даніель Дюбуа».