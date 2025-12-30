«Ф'юрі нокаутує Джошуа». Легендарний промоутер прагне заробити
Відомий британець насипав компліментів Циганському королю
близько 1 години тому
Відомий британський промоутер Френк Воррен для The Ring поділився думками про можливий поєдинок між двома колишніми чемпіонами світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
«Тайсон нокаутує його. Я знаю, що він нокаутує його.
Я буду спиратися на те, що він потужний панчер. Я буду спиратися на те, що Ей Джея неважко вдарити, і що він битиметься проти боксера, проти справжнього бійця. Потужного бійця, який має потужний удар і хороше підборіддя. Тайсон добре відновлюється.
Ви самі це бачили. Він був на підлозі, і коли ви думали, що все скінчено, він вставав, повертався і вигравав бої. Він це робив. Ей Джей вразливий. Я так само впевнений у його перемозі в бою з Ей Джеєм, як і тоді, коли з ним бився Даніель Дюбуа».
Раніше стало відомо, що мегафайт Ф’юрі – Джошуа скасовано через смертельну ДТП за участю AJ.