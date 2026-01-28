Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) опублікував відео з українським боксером Олександром Захожим (20-1, 16 КО), який нині тренується в його підготовчому таборі.

32-річний Захожий приєднався до тренувального процесу Ф’юрі перед поверненням британця в професійний бокс. У ролику Ф’юрі в жартівливій формі представив українця, назвавши його «братом-близнюком», після чого заявив, що «дивізіон попереджено».

Ф’юрі готується до камбеку після паузи, яку оголосив у січні 2025 року. Тоді британець заявив про завершення кар’єри після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Уже в січні 2026 року 37-річний боксер офіційно підтвердив намір повернутися в ринг.

Нагадаємо, раніше Ф’юрі заявив, що його поразки від Усика були політичним рішенням.