Батько та тренер Х’юї Ф’юрі (30-3, 17 KO) Пітер Ф’юрі в інтерв’ю boxingnewsonline.net назвав найближчі плани свого підопічного:

На початку року Х'юї всім сказав, що його не зупинити, поки ми не виграємо титул чемпіона світу. Він людина слова.

Ми зараз нарощуємо темп для боротьби за титул. Він чудово працює в тренажерному залі, він саме там, де йому потрібно бути. Він демонструє калібр чемпіона світу, який дозволить йому наступного року в цей самий час обмотати пояс навколо талії.