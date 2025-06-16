Колишній чемпіон світу Карл Фроч на своєму подкасті у YouTube поділився думками про майбутній бій 20-річного проспекта хевівейту Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) проти ветерана суперважкого дивізіону Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

«Я думаю, що Ділліан Вайт вже майже закінчив. Він готується до бою з Мозесом Ітаумою.

Я думаю, що Мозес абсолютно перевершить і, ймовірно, вкладе Вайта, і це буде кінець для Ділліана».