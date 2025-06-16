Фроч заявив, что Ітаума завершить кар'єру колишнього суперника Ф'юрі та Джошуа
Іхній поєдинок відбудеться 16 серпня
20 хвилин тому
Колишній чемпіон світу Карл Фроч на своєму подкасті у YouTube поділився думками про майбутній бій 20-річного проспекта хевівейту Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) проти ветерана суперважкого дивізіону Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).
«Я думаю, що Ділліан Вайт вже майже закінчив. Він готується до бою з Мозесом Ітаумою.
Я думаю, що Мозес абсолютно перевершить і, ймовірно, вкладе Вайта, і це буде кінець для Ділліана».
У квітні Ділліан знявся з бою проти Джо Джойса через травму пальця. Останній бій Вайт провів у грудні минулого року, достроково перемігши Ебенезера Тетте у 7-му раунді.
Мозес наприкінці травня нокаутував 41-річного Балогана у 2-му раунді.
Нагадаємо, Ітаума та Вайт очолять вечір боксу 16 серпня у Саудівській Аравії.