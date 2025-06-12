Володимир Кириченко

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів суперважкої вагової категорії.

Після дострокової перемоги на Джастісом Хуні новоспечений тимчасовий чемпіон WBA Фабіо Вордлі піднявся з 10-ї на 7-му позицію. У підсумку по одній сходинці в рейтингу втратили Чжан Чжілей, Мартін Баколе та Ефе Аджагба.

Чемпіоном The Ring залишається Олександр Усик. Незважаючи на оголошення про завершення кар'єри, на першому місці рейтингу йде Тайсон Ф'юрі. За ним розташувалися Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер.

Оновлений рейтинг суперважкої ваги за версією The Ring:

Чемпіон – Олександр Усик

1. Тайсон Ф'юрі

2. Даніель Дюбуа

3. Джозеф Паркер

4. Агіт Кабайєл

5. Ентоні Джошуа

6. Філіп Хргович

7. Фабіо Вордлі

8. Чжан Чжілей

9. Мартін Баколе

10. Ефе Аджагба

Оновлений рейтинг Р4Р від The Ring.