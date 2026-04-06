Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) поділився планом на бій з арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO). Британця цитує vringe.com:

Я збираюся отримувати насолоду. Буду дуріти, опускати руки, тримати їх за спиною і дражнити його. Він почне дратуватись, а потім я його вирубаю».

Він сильно б'є і дуже небезпечний. Якщо він потрапить мені як слід, то може мене прикінчити. Тож треба бути гранично зібраним у кожному такому поєдинку.

Ніколи не виходив у ринг проти такого елітного атлета, як я. І коли він опиниться зі мною у рингу, то зрозуміє, що це зовсім не його рівень.