Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, що його найближче оточення не підтримувало рішення повернутися на ринг, передає Daily Mail.

За словами британця, певний час із ним не спілкувався навіть батько, а брати та дружина Періс відкрито висловлювали незгоду з його камбеком. Ф’юрі наголосив, що усвідомлює егоїстичність свого вибору, однак відчуває себе найщасливішим саме під час боїв. Він підкреслив, що повернувся не через фінансові причини, а через любов до боксу.

Боксер також заявив, що не має наміру завершувати кар’єру найближчим часом і навіть припустив, що може виступати до 50 років. Уже 11 квітня Ф’юрі проведе поєдинок проти Арсланбека Махмудова.