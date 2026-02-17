Ф’юрі готуватиметься до бою з махмудовим без тренера
Поєдинок відбудеться 11 квітня
близько 6 годин тому
Фото: Getty Images
Британський супертяж Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) повідомив, що готуватиметься до поєдинку з росіянином арсланбеком махмудовим (21-2, 19 КО) без тренера. Слова наводить Vringe.com.
Я буду тренуватися сам, знаю, як пройти 12 раундів, викладатися і відпочивати. Люди уявляють це складною наукою, але якщо старанно тренуєшся, правильно харчуєшся і відпочиваєш — цього достатньо.
Британський боксер додав:
Іноді потрібні люди для дрібних підказок, але якщо я чогось не знаю про власне тіло, вже й не дізнаюся.
