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Глава ФБУ про Продівуса: «Обкрадав зі своїми підлеглими, а найголовніше, що він зрадник і колаборант»

Шевченко зазначив, що колишній глава ФБУ покинув Україну 24 лютого
Бокс Аматорський бокс
07:58
Глава ФБУ про Продівуса: «Обкрадав зі своїми підлеглими, а найголовніше, що він зрадник і колаборант»
Кирило Шевченка / Фото: klitschko-brothers.com

Новий президент Федерації боксу України (ФБУ) Кирило Шевченко розповів про свого попередника Володимира Продівуса.

«Цей гад, не можу інше про нього сьогодні говорити, всі роки обкрадав нашу країну. Збанкрутував та розвалив державну компанію «Мостобуд», в якої вкрав більше пів мільярда доларів. Досі на державні кошти місто Київ, місто Запоріжжя та наша Україна будують мости в цих містах.

Те саме він зробив з Федерацією боксу України: обкрадав своїх підлеглих, а найголовніше, що він – зрадник та колаборант. Я про це казав ще до виборів і, однозначно, буду казати зараз. Він поливав та продовжує поливати через своїх зрадників мене брудом, але це мене не турбує. Я та мої колеги сміємося з цього. Правда завжди перемагає.

Чому я про це говорю? Бо мене дістала ця брехня, без жодного доказу. Під час війни люди продовжують за гроші продавати інтереси нашої держави та вирішувати через своїх агентів свої питання. Нічого святого у них не було і не буде. Ніколи.

Продивус ніколи не повернеться до нашої України, яку 24 лютого о 21:30 він покинув і поїхав до Іспанії. Його рашист, віцепрезидент Михайло Позняков також покинув нашу батьківщину. А чому вони ще не в Москві разом зі своїми побратимами? Я не розумію. Мабуть, не отримали наказ туди приїхати.

Революція сталася в Федерації боксу. Голосували не за Кирила Шевченка, а проти Продівуса, який з Донатасом та разом зі своїми російськими братами і друзями хотіли незаконно тут сидіти й управляти».


Нагадаємо, Шевченко також заявив, що буде боротися проти президента IBA Умара Кремльова.

Команда колишнього глави ФБУ Володимира Продівуса звинуватила Шевченка в рейдерському захопленні ФБУ.

Також новоспечений глава потрапив в скандал після того, як відомий військовий - доброволець Михайло Майман звинуватив Шевченко в своєму викраденні на замовлення глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Новий глава ФБУ спростовує всі звинувачення і зазначив, що Майман працював на замовлення Продівуса.

Карен Агабекян
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Володимир Продівус Кирило Шевченко

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