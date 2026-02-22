Гарсія після перемоги над Барріосом викликав Шакура Стивенсона на бій
Американський боксер заявив про готовність зустрітися з непереможним чемпіоном
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Американський боксер Райан Гарсія (25-2, 20 КО) після перемоги над Маріо Барріосом (29-3-2, 18 КО) заявив про бажання зустрітися на ринзі з непереможним чемпіоном у чотирьох вагових категоріях Шакуром Стивенсоном (25-0, 11 КО).
Ви знаєте, кого я хочу в суперники. Він тут. Шакур Стивенсон, давай! Я хочу бути відмінним чемпіоном і нічого не боюся. Готовий зустрітися з Девіном Хейні, із Шакуром Стивенсоном, з ким завгодно. Я хочу цього бою, Шакур, бачу тебе. Давай зробимо це.
