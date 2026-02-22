Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу Бернард Хопкінс поділився думкою про перемогу нового володаря титулу WBC у напівсередній вазі Райана Гарсії (25-2, 20 КО) у поєдинку проти Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).

За словами легендарного американця, для Гарсії це був непростий бій, адже мова йшла про його перший чемпіонський титул після тривалої перерви без виступів.

Це перший чемпіонський титул Райана, і з огляду на обставини він виступив добре. Було помітно, що він деякий час не боксував, але згодом зловив свій ритм. Райан і його батько знають, що робити далі. Головне — він скинув цей тягар із плечей. Бернард Хопкінс

Також ексчемпіон утримався від прогнозів щодо можливого реваншу з Девіном Хейні (33-0, 15 KO), наголосивши, що команда Гарсії ухвалить рішення, яке буде найкращим для подальшого розвитку кар’єри боксера.

Нагадаємо, цього ранку Райан Гарсія переміг Маріо Барріоса одноголосним рішенням суддів і вперше у кар’єрі став чемпіоном світу за версією WBC.