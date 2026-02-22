Раян Гарсія з нокдауном переміг Барріоса і став новим чемпіоном світу
Скандальний американець завоював титул WBC
31 хвилину тому
Раян Гарсія / Фото - DAZN
Скандальний американський боксер напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (25-2, 20 КО) переміг свого співвітчизника чемпіона WBC Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).
Раян переміг одностайним рішенням суддів: 119-108, 120-107 і 118-109. У першому раунді Барріос побував у нокдауні.
Бій відбувся на шоу в Лас-Вегасі.
Раніше Гарсія відмовився від 20–25 млн за бій з Джейком Полом.