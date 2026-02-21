Денис Сєдашов

Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен розповів про подальші плани британця у разі перемоги над арсланбеком махмудовим (21-2, 19 КО) у поєдинку, який запланований на 11 квітня. Слова наводить Youtube-канал Queensberry.

Його місія — бути переможцем. Так було завжди: бути номером один, саме цього він і хоче. Був план провести бій з Ентоні Джошуа, але, думаю, його зсунули, а там подивимося, як усе складеться. Його відклали з очевидних причин. Але якщо Тайсон вирішить продовжувати кар’єру, він захоче битися тільки з найкращими. Хто знає, можливо, буде ще один бій і з Олександром Усиком. Френк Воррен

Також промоутер відзначив загальну ситуацію в надважкій вазі, наголосивши, що повернення Ф’юрі лише підігріває інтерес до дивізіону.

Суперважка вага зараз буквально палає. Повернення Тайсона тільки підливає оливи у вогонь. Температура піднімається ще на кілька градусів. Попереду багато цікавих і справді якісних боїв. Френк Воррен

