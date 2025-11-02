Гарсія повертається та розраховує на бій з Барріосом за титул
Golden Boy та PBC обмінялися контрактами
близько 1 години тому
Зірковий американський боксер Раян Гарсія (24-2, 20 КО) близький до поєдинку з чемпіоном WBC у першій середній вазі Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО) у першому кварталі 2026-го, повідомляє The Ring.
Наразі відомо, що промоутерська компанія Golden Boy та PBC, що представляє Барріоса, обмінялися контрактами.
Бій заплановано на перший квартал 2026-го року.
Останній поєдинок Раяна пройшов у травні 2025-го року, де він несподівано програв Роландо Ромеро одностайним рішенням суддів.
Барріос у липні зіграв унічию з легендарним Менні Пак'яо, зберігши чемпіонський пояс.