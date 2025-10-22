Райан Гарсія назвав головну «зброю» Девіса у бою з Джейком Полом
Американець порівняв Танка зі снайпером
43 хвилини тому
Фото: Getty Images
Американський боксер Райан Гарсія висловився про ударну силу Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) напередодні його скандального бою проти Джейка Пола (12-1, 7 КО), який відбудеться наступного місяця.
У коментарі на YouTube-каналі Джека Альтера Гарсія несподівано заявив, що Девіс «не б’є так сильно, як здається», а його успіхи пов’язані насамперед із високою точністю ударів.
Усе в його точності. Біль завдають не потужні удари, а ті, яких ти не бачиш. Девіс — не боєць, який вибиває силою. Він — снайпер, і це робить його небезпечним.
Нагадаємо, що бій Девіс – Джейк Пол відбудеться 14 листопада у США.
