Денис Сєдашов

Мексиканський тренер Роберто Гарсія висловився про різницю між чинним чемпіоном світу WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та легендарним Флойдом Мейвезером.

За словами Гарсії, Девіс, на відміну від Мейвезера, не прагне доводити свою перевагу в реваншах і уникає по-справжньому складних викликів. Слова наводить Fight Hub TV.

Джервонта ніколи не давав нам тих боїв, які ми дійсно хотіли. Він не дав реваншу Роучу, хоча мав це зробити. Мейвезер, коли мав важкі бої проти Майдани і Кастільо, організував реванші, щоб довести, що всі помиляються. І зробив це – чисто побив їх. Роберто Гарсія

Тренер додав, що попри критику, він розуміє рішення Девіса погодитися на виставковий поєдинок із блогером Джейком Полом:

Якщо ти отримуєш 30 чи 50 мільйонів за такий бій – я б зробив те ж саме. Роберто Гарсія

Виставкове протистояння Девіса та Пола відбудеться 14 листопада на арені State Farm Arena в Атланті (США).

