Гарсія проведе бій з чемпіоном WBC Барріосом
Поєдинок відбудеться 21 лютого в Лас-Вегасі
40 хвилин тому
Американець Райан Гарсія (24-2, 20 КО), який раніше володів тимчасовим титулом WBC у легкій вазі, проведе наступний бій проти чинного чемпіона світу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).
Поєдинок запланований на 21 лютого та відбудеться в Лас-Вегасі. Про це повідомляє журнал The Ring.
