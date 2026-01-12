Хірн назвав Усика найкращим боксером сучасності
До топ-5 також увійшли Іноуе, Родрігес, бівол і Стівенсон
близько 2 годин тому
Британський промоутер Едді Хірн поділився своєю версією рейтингу найкращих боксерів світу, назвавши абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) найкращим сучасним бійцем.
На другому місці Хірн розташував японського чемпіона у другій легшій вазі Наою Іноуе, а третє місце дісталося американцеві Джессі Родрігесу.
Замикають п’ятірку найкращих росіянин дмитро бівол та американський чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон.
