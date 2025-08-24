Олег Гончар

У суботу, 23 серпня 2025 року, в Miccosukee Indian Gaming Resort у Майамі (США) російський боксер надважкої ваги Мурат Гассієв (32-2, 25 КО) здобув перемогу в першому з 2017 року поєдинку в США.

Суперником Гассієва став американець Джеремайя Мілтон (11-2, 7 КО), який погодився на бій на короткому повідомленні після того, як попередній опонент Гассієва, Анджей Вавржик, вибув через травму. Поєдинок став головною подією вечора боксу від M&R Boxing Promotions.

Бій проходив переважно на середній дистанції, де 31-річний Гассієв демонстрував вищу точність і потужність ударів. Після шостого раунду Мілтон, відчувши перевагу суперника, відмовився продовжувати, капітулювавши на табуретці (RTD 6).

Ця перемога стала для Гассієва другою поспіль після нокауту над Кемом Льюнгквістом у 2024 році.

