Олег Гончар

Володар титулу WBA Regular у надважкій вазі Мурат Гассієв (33-2, 26 КО) відповів на питання про можливий поєдинок з чемпіоном WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Слова боксера навів портал Sports24.kz.

За слвами Гассієва, він не вірить в цей реванш через свою непривабливість з фінансового боку.

«Я завжди говорив, що моє завдання — тренуватися, робити свою роботу і боксувати з тими суперниками, яких дає команда. Якби від мене залежало, я міг би вибирати, але я не в тій ситуації. Кого дадуть, з тим і боксуватиму. Зараз думаю тільки про те, щоб поїхати додому і приділити час родині». Мурат Гассієв

12 грудня Гассієв нокаутував Кубрата Пулева у 6-му раунді й здобув титул WBA Regular.

У липні 2018 року Усик розгромно переміг Гассієва одностайним рішенням у фіналі WBSS у крузервейті.