Гассієв — про Усика: «Якщо буде можливість — звичайно, я з ним б’юся»
Росіянин не втрачає надії зустрітися з українцем на рингу знову
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі мурат гассієв (32-2, 25 КО) висловив бажання провести реванш з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), але вже за титул чемпіона світу у надважкій вазі. Слова наводить The Sun.
У 2018 році гассієв програв українцю у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, після чого Олександр став абсолютним чемпіоном світу.
У надважкій вазі зараз все дуже швидко змінюється. Він відмовляється від поясів, забирає пояси, і я не зовсім розумію, що відбувається. Якщо буде можливість — звичайно, я з ним б’юся.
Російський боксер також пожартував, порівнюючи свій і Усика досвід:
Звісно, у Усика теж бувають вуличні сутички, бо він з України, а я з росії. Менталітет той самий, ситуація на вулицях та ж.
