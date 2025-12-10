Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі мурат гассієв (32-2, 25 КО) висловив бажання провести реванш з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), але вже за титул чемпіона світу у надважкій вазі. Слова наводить The Sun.

У 2018 році гассієв програв українцю у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, після чого Олександр став абсолютним чемпіоном світу.

У надважкій вазі зараз все дуже швидко змінюється. Він відмовляється від поясів, забирає пояси, і я не зовсім розумію, що відбувається. Якщо буде можливість — звичайно, я з ним б’юся. мурат гассієв

Російський боксер також пожартував, порівнюючи свій і Усика досвід:

Звісно, у Усика теж бувають вуличні сутички, бо він з України, а я з росії. Менталітет той самий, ситуація на вулицях та ж. мурат гассієв

Браун про бій Усик — Кабаєл: «Це була б величезна подія для українців».