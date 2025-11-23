Олег Шумейко

Ексчемпіон світу Геннадій Головкін став президентом World Boxing.

The two-time middleweight world champion and 2004 Olympic silver medallist, Gennadiy Golovkin, has been named the new President of World Boxing at its Congress in Rome.#TimeForWorldBoxing #WBCongress2025 #Elections pic.twitter.com/Pq3ZjQMZTa — World Boxing (@RealWorldBoxing) November 23, 2025

Очільник боксерської федерації Казахстану був єдиним кандидатом на пост після зняття своєї кандидатури голови Федерації боксу Греції Маріоліса Харілаоса. Відзначимо, що попереднім очільником World Boxing був нідерландець Борис ван дер Ворст.

Головкін напередодні відповів, як посада у World Boxing вплине на його боксерську кар’єру.