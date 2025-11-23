Головкін став президентом World Boxing
GGG був єдиним кандидатом на пост
близько 9 годин тому
Фото: World Boxing
Ексчемпіон світу Геннадій Головкін став президентом World Boxing.
Очільник боксерської федерації Казахстану був єдиним кандидатом на пост після зняття своєї кандидатури голови Федерації боксу Греції Маріоліса Харілаоса. Відзначимо, що попереднім очільником World Boxing був нідерландець Борис ван дер Ворст.
Головкін напередодні відповів, як посада у World Boxing вплине на його боксерську кар’єру.